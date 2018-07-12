Павел Глоба рассказал, чего стоит ожидать от солнечного затмения в пятницу 13 июля

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Российский астролог Павел Глоба рассказал, чего ожидать от солнечного затмения в пятницу, 13 июля. По его словам, не стоит верить информации в Сети, что Раки, Козероги, Львы и Водолеи окажутся в зоне риска, так как солнечное затмение никак не связано с астрологическим гороскопом, передает "Мир 24".
"Все зависит только от личного гороскопа, а утверждать, что какие-то конкретные знаки Зодиака будут в зоне риска – дилетантский подход", – заявил эксперт.
Глоба отметил, что частичное солнечное затмение в пятницу действительно может повлечь некоторые проблемы и порекомендовал не планировать серьезных дел, избегать и не провоцировать конфликты.
"Поберечь себя никому не мешает, а вот говорить, что одним повезет, а другим нет – абсолютная профанация. Таким же образом пугали в 2012 году концом света, но обе эти "страшилки" не имеют никаких оснований", – подчеркнул астролог.
По его словам, статистика показывает, что во время затмений у легковозбудимых людей, которые страдают психологическими зависимостями и хроническими заболеваниями, общий фон может обостряться. Однако это никак не связано со знаком Зодиака.
Ранее сообщалось, что жители России не смогут наблюдать за солнечным затмением в пятницу. Астрологи заявили, что его можно будет увидеть в Антарктиде и Австралии, но не в Северном полушарии.
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