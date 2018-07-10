Частное затмение Солнца 13 июля не смогут увидеть в России

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Жители России и других стран Северного полушария не смогут наблюдать за частным затмением Солнца в пятницу, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
По информации астрономов, 13 июля произойдет новолуние и частное затмение Солнца. Его можно будет увидеть в Антарктиде и Австралии, но не в Северном полушарии.
Как уточнили в планетарии, июльское солнечное затмение начнется в 04:48 по московскому времени на юго-западе Индийского океана. Завершится это астрономическое явление в 07:14 между Новой Зеландией и Антарктидой.
По словам сотрудников Московского планетария, на суше частное затмение смогут наблюдать только жители австралийского города Мельбурн и острова Тасмания. В наибольшей фазе затмения Луна закроет чуть больше трети солнечного диска Солнца, уточнили специалисты. Солнце будет находиться в созвездии Близнецы.
Как пояснили в планетарии, в 2018 году это будет второе из трех частных солнечных затмений. Первое произошло 15 февраля, а третье ожидается 11 августа, причем увидеть его можно будет лишь в полярных областях Северного полушария Земли.
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