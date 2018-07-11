Дело юриста Золотова о мошенничестве на 80 млн рублей передали в суд

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Уголовное дело в отношении юриста Дионисия Золотова (Дениса Тумаркина), который будучи заключенным, похитил у сокамерника более 80 миллионов рублей, рассмотрит Мещанский районный суд столицы.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в мошенничестве и согласился сотрудничать с правоохранителями, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
Согласно материалам дела, в 2017 году заключенный через сообщников убедил одного из сокамерников, что может изменить ему срок и переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. За эту услугу, мошенник попросил 80 миллионов рублей.
"При этом в действительности заключенный и его сообщники не имели возможности и намерения передавать кому-либо указанную сумму. Полученные денежные средства были похищены", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Жертвой мошенничества стал бывший топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов.
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура начала проверку сообщений СМИ об элитных камерах в следственном изоляторе № 1 "Матросская тишина".
Как сообщалось, член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила, что один из заключенных живет в исключительных условиях в "Матросской тишине". Камера адвоката Дионисия Золотова (Денис Тумаркин) отремонтирована и оснащена бытовой техникой.
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