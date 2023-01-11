Эксперт дала ряд рекомендаций по профилактике посленовогодней депрессии

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После наступления Нового года у некоторых людей может возникнуть чувство незавершенности, будто они не успели исполнить свои мечты. Появление подобных депрессивных состояний связано лишь с восприятием самого человека, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на семейного психолога Наталью Наумову.

"Как правило, причина всему – наше восприятие. То, как мы воспринимаем действительность. Так как проблема именно в том человеке, у которого может возникнуть депрессия, этим состоянием в большинстве случаев можно управлять", – заявила эксперт.

Психолог рекомендовала при появлении негативных состояний после Нового года оценить все предшествующие празднику события. Так, человек мог просто устать во время подготовки к застолью, переутомиться в последние дни на работе или же выпить слишком много алкоголя.

Если посленовогодняя депрессия все же настигла, то для ее купирования необходимо больше гулять и добавить в свое расписание больше физических занятий. Также не стоит забывать про комфорт своего тела: разминать шею и плечи.

Ранее заместитель директора Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского" Минздрава России Роман Ахапкин заявил, что в новогодние каникулы люди куда реже обращаются за помощью к психиатрам и психотерапевтам.

Однако он также подчеркнул, что после Нового года у некоторых людей действительно возникает состояние угнетения и апатии.

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