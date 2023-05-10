За сутки в России выявили 2 405 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За минувшие сутки в России зафиксировали 2 405 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что в стране был госпитализирован 281 человек, что на 25,1% меньше, чем днем ранее. Еще 24 пациента умерли.

"Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение – в 35 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений", – указано в сообщении.

Удалось выздороветь 3 278 пациентам, что на 4% больше, чем было зафиксировано 9 мая, отметили в штабе.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что продолжит контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отмене статуса пандемии.

В ведомстве подчеркнули, что в стране продолжают проводиться все необходимые противоэпидемические мероприятия, а все заболевшие своевременно выявляются.

5 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Он отметил, что за время пандемии, согласно официальным данным, около 7 миллионов человек умерли, однако в действительности эта цифра может доходить до 20 миллионов.



ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19