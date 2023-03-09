Эксперты объяснили, почему входящие в состав косметики парабены не опасны для здоровья

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Эксперты сервиса дистанционного медицинского образования изучили данные научных исследований о том, как парабены и другие вещества, входящие в состав косметических средств, влияют на здоровье человека. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Консерванты являются важными ингредиентами. Их добавляют в косметику, чтобы предотвратить рост микроорганизмов – бактерий, грибков. И за счет этого продлить срок хранения продукции", – поясняют специалисты.

Если говорить именно о парабенах, то многие ученые со всего мира проводили десятки исследований и пытались выявить их влияние на здоровье человека. Эксперты развеяли миф об опасности, отметив, что множество данных подтверждают способность парабенов расщепляться и выводиться без вреда. А вот надписи о том, что в косметике нет указанного вещества, являются маркетинговой уловкой.

Не меньше людей пугают и триклозаном в составе. Эксперты сервиса объяснили, что его используют как антибактериальный агент.

"Исследования, проведенные учеными Калифорнийского университета, показали: длительное воздействие триклозана вызывает фиброз печени и рак у лабораторных мышей. Другие исследования продемонстрировали, что триклозан может нарушать гормональный фон и ухудшать сокращение мышц", – предупредили эксперты.

Полученные данные привели к введению ограничений в ряде стран. В Австралии изготовителям косметики рекомендуют выпускать ее на рынок только в том случае, когда концентрация триклозана не превышает 0,3%. В России же применяется Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". Максимально допустимой концентрацией вещества в зубной пасте, дезодорантах, мыле для рук и в пудре для лица не должно превышать то же числа – 0,3%, в средствах гигиены – 0,2%.

Эксперты напомнили об опасности фталатов. Они входят в состав лаков для ногтей, волос и парфюмерии. По результатам исследований стало известно, что 25% веществ всасываются в кровь человека.

"Особую опасность они представляют для беременных женщин, так как являются эндокринными разрушителями. В исследовании 2022 года метаболиты (продукты переработки вещества) были обнаружены в моче у 90% женщин", – рассказывают эксперты Vrachu.ru.

Не меньше потенциальные покупатели слышат и о ретиноле. Ретинол – это одна из форм витамина А, который применяется для ухода за кожей и борется с первыми признаками старения. Эксперты предупредили, что в некоторых случаях использование ретинола приводит к покраснениям и сухости кожи.

"Учитывая такие симптомы, Научный комитет по безопасности потребителей при Европейской комиссии рекомендует использовать витамин А в максимальной концентрации 0,3% в кремах для рук, лица и других несмываемых продуктах. Для подбора средств с ретинолом следует обращаться к специалисту", – подчеркнули они.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова рассказала о том, что нанесение на лицо скрабов, плотного крема или декоративной косметики после химического пилинга может привести к негативным последствиям.



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