Москвичей предупредили о ливнях и грозе в столице 9 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Утром в среду, 9 августа, в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Кроме того, порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду.

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что на этой неделе высокая температура в столичном регионе пойдет на спад. С 8 августа и до выходных атмосфера станет неустойчивой, что приведет к появлению локального выпадения осадков и грозам.



"Атмосфера": гроза ожидается в Москве 9 августа