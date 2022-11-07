Психолог оценила идею лечения депрессии инсценировкой собственной смерти

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Психолог Елена Маслова рассказала, что не стоит лечить депрессию инсценировкой собственной смерти. Об этом сообщает Пятый канал.

До этого стало известно, что в России начал набирать популярность новый метод лечения депрессии – организация собственных похорон. За два миллиона рублей россиянам предлагают инсценировать свою смерть.

Как отметила специалист, существующие психологические проблемы могут только усугубиться. Она предупредила, что это будет очень тяжелый опыт для человека.

"Если он еще и находится в состоянии стресса и психика его не совсем стабильна, то он рискует организовать себе фобии: страх замкнутого пространства и панические атаки, вплоть до психотического срыва", – подчеркнула Маслова.

Кроме того, психолог отметила, что бояться смерти – это нормально. Этот страх появляется у человека еще в 5–7 лет, а затем уходит в бессознательное, объяснила эксперт.

Маслова призвала россиян отказаться от опасных экспериментов с собственными похоронами, чтобы избежать более серьезных травм для психики.

Ранее главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин сообщил, что из-за длительного эмоционального перенапряжения у человека повышаются уровни гормонов стресса, что может стать причиной развития различных зависимостей.

Психиатр добавил, что в обычном состоянии подобный гормон быстро выводится из организма, но при постоянном стрессе выделение кортизола приводит к сонливости, тяге к сладкому, депрессии и другим негативным реакциям.

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