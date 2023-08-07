Диетолог рассказала, как правильно выбрать чай

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При выборе чая стоит обратить внимание на срок годности продукта, его упаковку и запах. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Анжелику Дюваль.

Дюваль объяснила, что заварка должна быть упакована в фольгу, которая сохраняет ее свежесть и аромат. Кроме того, важно не забывать проверять соответствие срока годности.

"После покупки следует высыпать заварку и тщательно осмотреть. Если есть чайный лом – палочки, порошкообразные взвеси, – то это некачественная заварка. По причине долгого или неправильного хранения на складе или в магазине заварка может заплесневеть. Понюхайте ее, если запах плесени присутствует, то чай некачественный и его употребление очень вредно для организма", – рассказала эксперт.

По словам диетолога, заварка должна пахнуть чаем или сухой травой.

Как уточнила Дюваль, при приготовлении чая на поверхности не должно плавать никакого мусора. Его наличие говорит о низком качестве продукта.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что пожилым людям можно пить по четыре чашки в день при отсутствии противопоказаний. От напитка следует отказаться, если пенсионеры испытывают проблемы с высоким давлением, добавила эксперт. Пожилым людям также не стоит пить чай при проблемах с нервной системой.

Эксперт рассказала, как выбрать холодный чай в магазине