Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Тепло и без осадков будет в Москве в понедельник, 7 мая, прогнозируется также переменная облачность, сообщает Гидрометцентр России.

Воздух в городе прогреется до 21 градуса выше нуля, но ожидается северный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. Ночью ветер и переменная облачность сохранятся, а столбики термометров опустятся до 8 градусов.

Как передает центр погоды "Фобос", в городе будет преимущественно солнечно, сухо и тепло. Такая погода установится в столице на всю рабочую неделю, к выходным же потеплеет, а ветер утихнет. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, температурные показатели 9 Мая превысят многолетние значения. В то же время он добавил, что в этот день возможны дожди.

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