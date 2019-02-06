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09:59

В Роскачестве рассказали, как выбрать утюг

общество

09:59

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Фото: ТАСС/Антон Тушин

Эксперты Роскачества совместно с международной ассоциацией потребительских товаров (ICRT) разработали рекомендации по выбору утюга. Одной из основных характеристик, на которую необходимо обратить внимание, – подошва утюга. Специалисты отмечают, что она напрямую влияет на качество и скорость глажки. На российском рынке сейчас наиболее распространены паровые утюги из нержавеющей стали, алюминия, керамики, тефлона.

Утюг с подошвой из алюминия будет легче остальных по весу. Также он легко чистится и быстро нагревается. Однако в этом случае на подошве утюга могут появляться микроцарапины, которые могут осложнить процесс глажки деликатных тканей.

Подошва из нержавейки – прочная, долговечная и неприхотливая в уходе. Эксперты добавили, что у нее хорошие характеристики скольжения. У керамических подошв хорошие показатели по скольжению и легкости очищения. Однако такие утюги стоят дороже и являются более хрупкими, отмечают эксперты. Тефлоновая подошва сможет уберечь одежду от пригорания.

Также в Роскачестве отмечают, что из всех комплектующих должно быть достаточно мерного стаканчика и инструкции по применению. Плюсом станет наличие насадки для деликатных тканей.

Оптимальной мощностью является порядка 1500 Вт, отмечают специалисты. Утюги в диапазоне мощности от 1500 Вт и 2000 Вт подойдут для разглаживания сильно мятых тканей. Для частых и объемных глажек эксперты советуют выбрать утюги с мощностью более 2000 Вт. Они быстро нагреваются и разглаживают любую складку.

Эксперты советуют обращать внимание на расположение отверстий для подачи пара. Желательно, чтобы маленькие отверстия располагались по всему периметру подошвы, а крупные – у носика и у задней части утюга. Также специалисты напомнили, что самыми удобными в обращении могут стать те утюги, на которых рядом с температурными режимами подписаны ткани.

Ранее россиянам посоветовали выбирать кефир 2,5-3,2 процента жирности и всегда обращать внимание на состав продукта и дату изготовления. Натуральный кефир состоит только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий, а его срок годности не должен превышать две недели.

общество

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