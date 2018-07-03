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Общество

3 июля, 15:46

Объявлена деловая программа Московского урбанистического форума

общество парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объявлена деловая программа Московского урбанистического форума, который пройдет 17–22 июля в московском парке "Зарядье", сообщает пресс-служба форума. Регистрация на мероприятие закрывается 11 июля.

Сессии деловой программы состоятся 17 и 18 июля. За два дня выступят более 300 спикеров, среди которых ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов и представители глобальных корпораций.

Посвящен форум развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. В первый день будут затронуты вопросы текущих городских трансформаций, эффекты недавних изменений и задачи, которые необходимо решать.

В рамках сессий будут освещены темы массового строительства жилья, развития общественного транспорта, благоустройства, масштабных инфраструктурных проектов. Мероприятия второго дня посвящены развитию социальной инфраструктуры Москвы и крупнейших мегаполисов мира.

Ранее сообщалось, что организаторы подготовили более 80 мероприятий для гостей фестиваля Московского урбанистического форума. В программе – лекции, экскурсии, квесты, спортивные активности и премьеры фильмов.

Мероприятия бесплатны, но на некоторые из них нужно будет регистрироваться заранее.

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