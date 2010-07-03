Около пяти тысяч человек поучаствовали в "Красочном забеге"

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Около пяти тысяч человек приняли участие в "Красочном забеге", прошедшем в спорткомплексе "Лужники" в воскресенье. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники пробежали пять километров через четыре разноцветные зоны. Среди мужчин первым пришел к финишу Дмитрий Сафронов с результатом 15 минут. Среди женщин первой пришла Юлия Конякина, преодолевшая дистанцию за 17 минут 41 секунду.

Все бегуны на финише получили памятные значки. Победителям и призерам вручили кубки с символикой забега и подарки.

Организаторы также оценивали оригинальность костюмов участников. Лучшим был признан "Костюм Евы" с игрушечным удавом на плече.

Завершился праздник салютом. После награждения тысячи людей одновременно подбросили заранее подготовленную краску. Со сцены на них обрушилась разноцветная волна. Для мероприятия было подготовлено больше 5 тонн разноцветной краски.



Следующий "Ночной забег" пройдет 13 июля после захода солнца. Участники пробегут 10 километров по художественно подсвеченным набережным и забегут в "Лужники". Регистрация на забег продлится до 26 июня.