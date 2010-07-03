Больше пяти тонн разноцветной краски ждут участников Красочного забега

Фото: предоставлено организаторами

2 июня в столице пройдет Красочный забег – самый яркий старт бегового сезона. Участников ждут пять километров бега, четыре разноцветные зоны на дистанции, более пяти тонн разноцветной краски и сотни лайков в инстаграме.

Самый массовый красочный забег России в этом году вновь пройдет на территории Олимпийского комплекса "Лужники". Участники пробегут через четыре зоны, где их будут осыпать яркой и безопасной для здоровья краской. Это единственный старт бегового сообщества, где не используются чипы хронометража, а улыбки и хорошее настроение ценятся больше рекордов.

Первый Красочный забег прошел в 2013 году и с тех пор стал одним из самых ожидаемых событий лета. На забеге можно кидаться краской, танцевать и делать оригинальные фотографии всей семьей: участие в забеге доступно с 14 лет. Многие выходят на старт в костюмах, превращая соревнование в беззаботный маскарад на бегу. В разные годы на дистанции можно было встретить героев комиксов, инопланетян, невест и даже арабского шейха. Организаторы поддерживают фантазию бегунов и ежегодно проводят конкурс на самый необычный наряд.

Все участники получат пакеты с краской для красочного салюта и памятные значки на финише. Специально для мероприятия были разработаны дизайнерские футболки с изображением супергероев и фирменной символикой забега. Футболки можно будет купить на выдаче пакетов участников или буквально поймать на мероприятии. По традиции, организаторы запустят сувениры из пневмопушки во время сбора участников, перед разминкой и перед награждением.

На финише праздник не закончится – красочный салют ждет всех, кто придет в этот день в "Лужники". После награждения победителей и призеров тысячи участников одновременно подбросят в воздух заранее приготовленную краску, а со сцены на них обрушится разноцветная красочная волна, добавляя цвета и эмоций!

Онлайн-регистрация на Красочный забег уже закрыта. Дополнительная регистрация будет открыта в дни выдачи стартовых пакетов – 30 мая и 1 июня. Еще есть возможность присоединиться!

Подробная информация доступна по ссылке.