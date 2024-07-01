Состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 28,7 млрд долларов

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Совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов в течение первых шести месяцев 2024 года выросло на 28,749 миллиарда долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В данный список были включены 25 россиян, суммарное состояние которых составляет 354,99 миллиарда долларов.

Из представленных в нем данных следует, что больше всех приумножил свое состояние бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко. За последние полгода он разбогател на 5,76 миллиарда долларов и на данный момент обладает 24,6 миллиарда долларов.

При этом самым богатым российским предпринимателем остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. С начала 2024 года он заработал 902 миллиона долларов, что увеличило его состояние до 32 миллиардов.

На втором месте в данном рейтинге оказался совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чье состояние равно 28,2 миллиарда долларов. По прошествии шести месяцев с начала года оно выросло на 3,54 миллиарда долларов.

Третья позиция в списке принадлежит бенефициару компании НЛМК Владимиру Лисину. Его состояние увеличилось на 3,24 миллиарда долларов и достигло 27,2 миллиарда.

В марте 2024 года в России насчитывалось 125 долларовых миллиардеров с общим состоянием в 577 миллиардов долларов, у которых есть 360 известных детей. При этом самым богатым наследником на тот момент был признан Юсуф Алекперов – единственный сын Вагита Алекперова. Его состояние оценивалось в 200 миллионов долларов, однако отмечалось, что с учетом наследия отца эта цифра может достигнуть 28,5 миллиарда.

