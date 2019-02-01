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17:54

За январь в Москве выявили несколько залов игровых автоматов и казино

общество

17:54

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Четыре казино и зала игровых автоматов было выявлено и закрыто в Москве за январь 2019 года. Такие данные привел департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

В САО обнаружено и закрыто подпольное казино в квартире в 1-м Боткинском проезде. Также в округе пресекли деятельность нелегального зала игровых автоматов в 3-м Нижнелихоборском проезде.

В Юго-Восточном и в Северо-Западном административных округах за январь было обнаружено и закрыто два игорных заведения с компьютерным оборудованием.

Игры в этих клубах организовывались для "своих" клиентов. Из казино изъяли 140 единиц оборудования, включая 47 игровых автоматов. Возбуждено уголовное дело в отношении организаторов.

Департамент отметил, что для противодействия запрещенным азартным играм проводится регулярный мониторинг объектов азартных игр и лотерей.

"К регулярным проверкам привлечены префектуры административных округов, управы Москвы, а также представители общественных пунктов охраны порядка. Экспертную оценку изъятого оборудования по возбужденным уголовным и административным делам проводят специалисты ГБУ Москвы "Московский исследовательский центр", – передает Агентство "Москва" сообщение департамента.

Ранее сообщалось, что в 68 магазинах Москвы была пресечена работа терминалов, которые использовались для проведения азартных игр под видом лотерей.

общество

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