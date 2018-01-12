Московский планетарий начал проводить уроки астрономии по абонементам

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Московский планетарий начал проводить "Звездные уроки" астрономии для школьников по абонементам. Об этом сообщает пресс-служба планетария.

Содержание занятий дополняет школьную программу по естественным наукам. Лекторий для школьников включает несколько циклов, в каждом по три тематические лекции: "Юный астроном" для учащихся 3–4 классов, "Мир Урании" для 5–6 классов, "Миры Солнечной системы" для 7–8 классов и "Мир звезд" для 9–10 классов.

Абонементы дают право на посещение трех лекций одного цикла. Занятия начнутся в феврале. По окончанию курса слушатели получат сертификат.

Сейчас в планетарии проходит выставка "Сказки Пушкина в гостях у Звездочета". Она организована совместно с музеем А.С. Пушкина. Гости увидят копии иллюстраций корифеев книжной графики – Ивана Билибина, Владимира Конашевича и Татьяны Мавриной. В экспозицию входят елочные игрушки, выпущенные в годы первого полета в космос человека, – фигурки ракет, космонавтов в скафандре и новогодние открытки. Все это можно увидеть в Музее Урании до 1 февраля. Возрастные рекомендации – 6+.