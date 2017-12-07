Выставка "Сказки Пушкина в гостях у Звездочета" открылась в планетарии

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Московском планетарии открылась выставка "Сказки Пушкина в гостях у Звездочета". Об этом сообщает пресс-служба планетария.

Выставка организована совместно с музеем А.С. Пушкина. Гости увидят копии иллюстраций корифеев книжной графики – Ивана Билибина, Владимира Конашевича и Татьяны Мавриной.

"Великий поэт, великий сказочник нередко в своих произведениях обращается к силам природы. Солнце, Луна, Ветер – тоже герои пушкинских сказок. Знакомство с уникальными самобытными иллюстрациями, созданные признанными мастерами книжной графики, будет способствовать развитию художественного вкуса у ребенка", – отметили в пресс-службе.

Также в экспозицию входят елочные игрушки, выпущенные в годы первого полета в космос человека, – фигурки ракет, космонавтов в скафандре и новогодние открытки.

Все это можно увидеть в Музее Урании до 1 февраля. Музей можно посетить по билету в Большой Звездный зал за 1 час до сеанса. Возрастные рекомендации – 6+.