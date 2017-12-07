7 декабря, 17:10
Фото: ТАСС/YAY
В мэрии Москвы реализуется уникальная программа стажировок для молодежи. Об этом сообщает пресс-службе мэра и правительства столицы.
Это уникальная программа эффективного карьерного лифта, аналогов которой нет на рынке труда Москвы. Целью программы является поиск и привлечение молодых талантов, которые хотят строить свою карьеру в правительстве.
Формат стажировки – 9 месяцев в органах исполнительной власти или организациях города Москвы. Кандидат получает возможность поработать в трех органах власти по три месяца, выбирая общую карьерную траекторию.
У участников есть возможность работать в отраслевых департаментах или министерствах или строить карьеру в территориальных органах власти. Также можно выбрать аппаратную работу или заниматься юридической поддержкой, кадровой работой, экономикой, финансами или информационным сопровождением.
Для каждого стажера разрабатывается индивидуальный план развития. За время прохождения стажировки студенты и выпускники проходят не менее десяти специальных тренинговых программ. С участниками работают более 1000 квалифицированных наставников.
Воспользоваться стажировкой может любой студент последних курсов или выпускник с двумя-тремя годами опыта работы. Для участия в отборе необходимо подать заявку.
В период стажировки участникам программы ежемесячно выплачивается заработная плата: 20 000 рублей – студентом (20 часов в неделю, совмещение учебы и стажировки); 35 000 рублей – выпускникам вузов (стажировка – полный рабочий день). На выходе успешный стажер получает не менее 2-3 предложений о трудоустройстве.
На федеральном уровне реализуется масштабная платформа "Россия – страна возможностей", интегрирующая в себя 12 крупных проектов по формированию кадров для настоящего и будущего страны. Толчком к реализации данной линейки проектов послужило указание президента Владимира Путина по налаживанию работы социальных лифтов в России.
Линейка проектов рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и даже школьников, и является частью долгосрочной стратегии государства.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовала олимпиада для студентов "Я − профессионал". Она пройдет с ноября по февраль в рамках государственного проекта "Россия − страна возможностей".
Цель олимпиады − помочь выпускникам успешно выйти на рынок труда. Соревнование будут проводиться по 27 направлениям, в том числе таким как "Биотехнологии", "Информационная кибербезопасность" и "Дизайн".
Принять участие в олимпиаде могут студенты третьего, четвертого и пятого курсов бакалавриата и специалитета, а также те, кто учится в магистратуре.
Победители и призеры получат денежные премии, максимальный балл при поступлении в магистратуру и аспирантуру российских вузов и возможность пройти стажировку в крупных компаниях − партнерах проекта, а их профили появятся в закрытой национальной базе "Молодые профессионалы", к которой будет доступ у рекрутеров.
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