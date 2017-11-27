27 ноября, 19:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве стартовала олимпиада для студентов "Я − профессионал". Она пройдет с ноября по февраль в рамках государственного проекта "Россия − страна возможностей".
Цель олимпиады − помочь выпускникам успешно выйти на рынок труда. Соревнование будут проводится по 27 направлениям, в том числе таким как "Биотехнологии", "Информационная кибербезопасность" и "Дизайн".
Принять участие в олимпиале могут студенты третьего, четвертого и пятого курсов бакалавриата и специалитета, а также те, кто учится в магистратуре.
Победители и призеры получат денежные премии, максимальный балл при поступлении в магистратуру и аспирантуру российских вузов и возможность пройти стажировку в крупных компаниях − партнерах проекта, а их профили появятся в закрытой национальной базе "Молодые профессионалы", к которой будет доступ у рекрутеров.
Положение и подробная информация об олимпиаде размещены на сайте yandex.ru/profi.
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