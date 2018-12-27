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10:13

NYT рассказала о последствиях приема антибиотиков

наука медицина общество

10:13

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Фото: depositphotos/kubais

Специалисты из Стэнфордского университета пришли к выводу, что последствия приема антибиотиков на кишечную флору могут сохраняться еще шесть месяцев. Были исследованы образцы, взятые у 900 тысяч человек, которые принимали антибиотик ципрофлоксацин.

Как оказалось, микробиом зачастую восстанавливается через четыре недели после приема антибиотика, но в некоторых случаях отдельные виды бактерий не развивались в кишечнике на протяжении шести месяцев, пишет The New York Times.

Издание напоминает, что по данным исследований, проведенных в 2016 году, у детей может измениться состав кишечной флоры.

Российские генетики из МГУ и Сеченовского университета раскрыли секрет неуязвимости болезнетворных грибков к лекарствам. Это открытие ученым удалось сделать благодаря дрожжам. В последнее время проблема устойчивости патогенов к антибиотикам становится все острее. Так называемыми "супербактериями" становятся самые разные бактерии, например, золотистый стафилококк или пневмококк.

наука медицина общество

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