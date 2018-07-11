Российские ученые раскрыли секрет неуязвимости грибков к лекарствам

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Российские генетики из МГУ и Сеченовского университета раскрыли секрет неуязвимости болезнетворных грибков к лекарствам, сообщает РИА Новости.
Это открытие ученым удалось сделать благодаря дрожжам. В последнее время проблема устойчивости патогенов к антибиотикам становится все острее. Так называемыми "супербактериями" становятся самые разные бактерии, например, золотистый стафилококк или пневмококк.
Такие же свойства приобретают и болезнетворные грибки – от возбудителей парши и кандидоза до спорыньи. Если молекулы нейтрализуют антибиотики, то грибки просто "выкачивают" яд из своих клеток до того, как он успеет им навредить.
Московские генетики в течение нескольких лет разрабатывают препараты для борьбы с такой "самоочисткой". Во время опытов помпы грибков загружали посторонней работой, пряча токсины внутри митохондрий грибов. Это механизм ученые проверили на обычных пекарских дрожжах. Однако опыт показал, что через два часа грибки распознавали обман и выбрасывали яд в окружающую среду.
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