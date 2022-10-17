Уральские ученые начали поиски места приземления большого метеорита

Фото: vk.com/Подслушано Томск. Знакомства

Уральские ученые собирают информацию об упавшем в Сибири большом метеорите. Об этом порталу e1.ru рассказал главный научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Виктор Гроховский.

Отмечается, что космический объект приземлился утром 17 октября в тайге. Его падение запечатлели десятки камер видеонаблюдения в городах по всему региону, а также жители Кемерова, Новосибирска и Томска.

"Как любое свежее падение, это крайне интересно: вещества прилетели из какой-то части нашей Солнечной системы. Сейчас мы собираем данные", – рассказал ученый.

По его словам, предполагаемое место падения метеорита – на участке между реками Енисей и Чулым. Космическое тело оказалось достаточно большого размера. Однако метеорит намного меньше Челябинского, сообщил Гроховский.

Отмечается, что в настоящее время ученые исследуют записи с камер видеонаблюдения.

Ранее российский ученый Анатолий Зайцев предупредил о возможной угрозе из космоса. Об этом он сообщил, комментируя замеченный астрономами астероид в ночь на 1 октября.

Специалист заверил, что, несмотря на данные зарубежных исследований, исходя из которых специалисты ежегодно обнаруживают до трех тысяч астероидов, сближающихся с орбитой Земли, в России подобные показатели демонстрируют данные в меньше тысячной доли от этого. Однако, по словам эксперта, угроза остается вполне существенной. От нее необходимо защищаться, добавил Зайцев.



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