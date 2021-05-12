Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на мозг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ученые из США выяснили, что у людей, переболевших COVID-19, может сократиться объем серого вещества в мозге. Об этом сообщает портал News.ru.

Подобные изменения наблюдали во фронтальных и височных областях нейронной сети. В ходе исследования специалисты Университета штата Джорджия изучили снимки КТ 120 испытуемых с различными неврологическими недугами, 58 из которых перенесли тяжелую форму COVID-19. Они установили, что у людей "с высоким уровнем недееспособности" наблюдается снижение объема серого вещества сразу после выписки из больницы и через полгода после нее. То же самое было характерно для пациентов с явным двигательным беспокойством.

Ученые предположили, что это явление обусловлено аффективными расстройствами, которыми зачастую и сопровождается коронавирус. Они считают, что с помощью компьютерной томографии можно спрогнозировать тяжесть течения болезни.

Ранее британские и швейцарские биологи установили, как коронавирус поражает мозг. Оказалось, что он может спровоцировать инфекцию мозга, попадая в организм через обонятельную луковицу и другие нейрогенные пути. Это, по мнению ученых, объясняет потерю вкуса и запаха, а также сильные головные боли.

