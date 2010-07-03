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11:35

Российские ученые повысили эффективность лечебных растений

наука

11:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые из ФГБНУ ВИЛАР и Курчатовского института разработали новый способ доставки в организм веществ растительного происхождения, которая приравнивает эффективность препаратов из растений с синтетическими лекарствами, сообщает газета "Известия".

Согласно разработке российских ученых, доставка растительных лекарств происходит на поверхности частицы.

Руководитель лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарств Курчатовского института Татьяна Букреева сообщила, что ученые применили метод адсорбции.

"Действующее вещество оседает на поверхности маленьких частичек. Сама частица имеет пористую структуру, вещество проникает в нее, а потом, попадая в биологические жидкости, длительно высвобождается", – отметила Букреева.

Для макроорганизма и активных компонентов частичка, выполняющая функцию носителя, незаметна, поэтому легко выведется из организма.

Новый метод должен повысить эффективность лекарства и сократить число их приемов.

К примеру, обычная ромашка, загруженная в такой носитель, в некоторых случаях сможет заменить собой антибиотик.

Растительный экстракт в полимерной форме лучше всасывается и постепенно накапливается в организме. Поэтому необходимая доза активного компонента будет постоянно циркулировать в крови.

Ранее ученые сообщали, что травянистое растение аситаба производит вещество, молекулы которого заставляют клетки организма активнее перерабатывать "белковый мусор". Это продлило мушкам жизнь на 20 процентов.

По мнению специалистов, старение – случайный процесс накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Это приводит к накоплению в организме так называемых престарелых клеток, прекращающих участие в работе органов. Их удаление из тела червей заметно продлило им жизнь и улучшило жизнедеятельность.

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