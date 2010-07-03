Завершено строительство левого тоннеля до станции БКЛ "Стромынка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство левого тоннеля до станции "Стромынка" на северо-востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что щит прошел над участком Арбатско-Покровской линии, под Сокольнической веткой и рекой Яузой. Строителям пришлось мониторить конструкции московского метро и сооружения на поверхности.

Закончили строительство левого тоннеля до станции "Стромынка" на северо-востоке #БКЛ. Был там на днях. Щит прошел над участком Арбатско-Покровской линии, под Сокольнической веткой и рекой Яуза. Во время работ строители мониторили конструкции #мосметро и сооружения на поверхности. pic.twitter.com/ER0DMPpdCl — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 марта 2019 г.



Запуск северо-восточного участка БКЛ, в состав которого войдут станции "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная", планируется в 2021 году.

Ранее Собянин побывал на строящейся станции "Стромынка". Он отметил, что работы на северо-восточном участке нового кольца подземки идут полным ходом.

В оформлении станции используют красные, белые и серые цвета. Преобладающими материалами станут стекло и металл. На станции появится "техногенный лес", который подчеркнет связь с парком "Сокольники".

Центральную часть платформы выполнят из натурального камня разных цветов. Светодиодные лампочки на потолке создадут иллюзию мерцающего звездного неба.