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18:38

Завершено строительство левого тоннеля до станции БКЛ "Стромынка"

мэр Москвы Сергей Собянин метро

18:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство левого тоннеля до станции "Стромынка" на северо-востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что щит прошел над участком Арбатско-Покровской линии, под Сокольнической веткой и рекой Яузой. Строителям пришлось мониторить конструкции московского метро и сооружения на поверхности.


Запуск северо-восточного участка БКЛ, в состав которого войдут станции "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная", планируется в 2021 году.

Ранее Собянин побывал на строящейся станции "Стромынка". Он отметил, что работы на северо-восточном участке нового кольца подземки идут полным ходом.

В оформлении станции используют красные, белые и серые цвета. Преобладающими материалами станут стекло и металл. На станции появится "техногенный лес", который подчеркнет связь с парком "Сокольники".

Центральную часть платформы выполнят из натурального камня разных цветов. Светодиодные лампочки на потолке создадут иллюзию мерцающего звездного неба.

мэр Москвы Сергей Собянин метро

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