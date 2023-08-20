Собянин рассказал о благоустройстве территории у новых станций метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благоустройство вокруг строящихся станций "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии и "Пыхтино" Солнцевской линии началось в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



"Обеспечим безопасный и удобный проход к вестибюлям станций, в том числе со стороны улицы Летчика Грицевца рядом с "Пыхтино", – отметил он.

По словам мэра, также специалисты занимаются улучшением пешеходной и транспортной доступности в радиусе более 2 километров вокруг станций. У "Пыхтино" данные работы выполнили уже на 70%, а у "Яхромской" готовность составляет 85%.

До этого стало известно, что монтаж инженерного оборудования был выполнен на треть от станции "Коммунарка" до "Потапова" Сокольнической линии столичного метрополитена. В рамках строительства был предусмотрен монтаж системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации, а также отопления, вентиляции и кондиционирования.

Ранее заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что специалисты завершают архитектурную отделку на станции "Лианозово" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро. По его словам, в дизайне совместили темно-серый оттенок и цвет меди.

При отделке станции специалисты использовали натуральные материалы, облицевав гранатовым амфиболитом стены наклонных ходов эскалаторов, пол вестибюлей и платформы были выложены светло-серым гранитом. Края платформы и цоколь путевых стен сделали из темного габбро, отметил он.

Москвичам сообщили, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"