Собянин: затраты на проекты по благоустройству столицы окупаются за полтора-два года

17 июля, 12:51
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Затраты на проекты по благоустройству пространства Москвы окупаются за полтора-два года. Об этом рассказал Сергей Собянин на пленарном заседании "Современный мегаполис. Новое пространство для жизни" на Московском урбанистическом форуме – 2018, передает Агентство "Москва".
"Мы очень много сделали: сотни улиц, сотни парков, тысячи дворов. И кажется, что это действительно гигантский проект – хватит, это очень много. Но вы посмотрите на карту Москвы. То, что сделано – это всего лишь десятая часть того, что необходимо сделать", – сказал градоначальник.
Он отметил, что благоустройство столицы – "самый окупаемый проект из всех инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве".
Кроме того, Собянин отметил, что протяженность Московских центральных диаметров составит 446 километров, так как нужно связать ближайшие пригороды со столицей.
Проект по созданию наземного метро, по его словам, уже создали, его будут реализовывать в ближайшее время.
Также, по его словам, планируется построить 1,3 тысячи километров дорог и тысячу километров наземного и подземного метро.
Тема Московского урбанистического форума этого года – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты будут искать ответы на важнейшие для горожан вопросы и обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.
Форум проходит в парке "Зарядье" и продлится до 22 июля. На нем обсудят масштабные городские изменения последних десятилетий, выработку решений и подбор инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов.
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