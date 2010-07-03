Москва начинает подготовку к новому отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков доложил Сергею Собянину об итогах работы комплекса городского хозяйства в холода и подготовке к новому отопительному сезону.

На заседании президиума столичного правительства Бирюков отметил, что прошедшая зима выдалась не столь снежной, как в предыдущие годы. По его словам, за сезон в городе выпало 183 сантиметра снега, а средняя температура повысилась до 1,9 градуса ниже нуля.

За время отопительного сезона не произошло ни одной аварии, которая привела бы к длительному отключению электричества, тепла, газа или воды. Кроме того, не пришлось использовать резервное топливо на городских ТЭЦ.

С улиц и дворов вывезли и утилизировали 29,2 миллиона кубометров снега. Качественная зимняя уборка сократила число повреждений дорожных объектов вследствие ДТП.

Для любителей активного зимнего отдыха работали 3 873 объекта инфраструктуры. Горожане могли посещать катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, универсальные площадки, ледяные горки и снежные городки. Образ зимней Москвы создавали 3 044 световые конструкции.

К новому отопительному сезону город начинает готовиться уже в апреле. Предстоит подготовить 73 тысячи жилых и нежилых зданий, а также городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.

Убирать дворы и дороги будут 27,6 тысячи единиц коммунальной техники, оборудованной устройствами ГЛОНАСС. Помимо этого, в столице проведут свыше 50 учений и тренировок. Специалисты отработают взаимодействие при ликвидации аварий на объектах энергетики.

Все подготовительные работы завершат до 31 августа. Готовность к пуску тепла на социальные объекты обеспечат к 1 сентября, а к массовому пуску тепла – к 15 сентября.

Ранее в силу вступили новые стандарты для сотрудников аварийных служб. По новому регламенту появившийся на пороге сантехник, электрик, слесарь, газовщик должен иметь бейдж или нашивку на одежде, где указаны его ФИО и организация, которую он представляет.