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6 марта, 00:09

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В марте вступили в силу новые стандарты работы аварийных служб в ЖКХ

С бейджем и в бахилах. Вступили в силу новые стандарты для сотрудников аварийных служб
город ЖКХ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В марте этого года вступили в силу новые стандарты работы аварийных служб в ЖКХ, утвержденные правительством России год назад.

По новому регламенту, появившийся на пороге сантехник, электрик, слесарь, газовщик должен иметь бейдж или нашивку на одежде, где указаны его ФИО и организация, которую он представляет.

Сотрудник будет обязан надевать бахилы и приходить не с пустыми руками, а со всем оборудованием и необходимыми материалами для ремонта. Заявку об устранении мелких неисправностей и повреждений можно будет подавать круглосуточно.

С этой даты в аварийно-диспетчерской службе на звонок должны отвечать в течение пяти минут. Если не ответили, то сами будут связываться с собственником квартиры за 10 минут.

Помимо звонка, служба сможет принимать голосовые, электронные заявки и рассматривать их также за 10 минут. Заявителю сообщат имя, отчество и фамилию работника аварийной службы, который придет на вызов. За полчаса с момента регистрации заявки в квартире локализуют повреждения систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, а затем в течение трех дней ремонтные бригады должны восстановить их работу.

Фото: depositphotos/ kalinovsky

Бахилы и бейджи – это необходимая мера, считает исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. "Подобные нормы мы предлагали три года назад на этапе введения капитального ремонта. В правилах проведения капремонта есть пункт, по которому подрядчик не может зайти в квартиру, не надев бахил. И я очень рада, что наконец-то это все будет учтено", – рассказала Москвина порталу Москва 24.

По ее мнению, электрик, сантехник, слесарь в обязательном порядке должны иметь бейдж, на котором написано его имя, отчество и фамилия. "Я считаю, что на бейдже еще должно быть прописано также имя его начальника вместе с телефоном. Со вступлением в силу норм отсекут от проникновения в наши квартиры мошеннические организации", – считает эксперт в сфере ЖКХ.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Деньги на бахилы и бейджи управляющие компании будут собирать с жильцов, не исключила исполнительный директор некоммерческого партнерства (НП) "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Для управляющих компаний это все – дополнительные работы, которые они так или иначе будут перекладывать на наши плечи, причем без нашего ведома", – предупредила она.

Новые нормы потребуют от управляющих компаний дополнительных расходов, а значит, собственники должны больше им платить, прогнозирует признанный эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

"Директора управляющих компаний не волшебники, чтобы дозвониться за пять минут, потребуется новая телефонная станция, дополнительный штат колл-центра. Это значит, что мы должны им больше платить объективно. Собственникам нужно перестать быть халявщиками", – заявил Гордеев.

Новую норму дозвона – пять минут – и информирование жильцов о причинах аварии за два часа исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева считает жесткой. По ее словам, справиться с ней смогут только крупные аварийно-диспетчерские службы в крупных городах. "В Москве достаточно высокий тариф на содержание дома, кроме того, это субсидируется городом. Для Москвы, может быть, эти поправки вполне выполнимы и посильны", – отметила собеседница портала Москва 24.

Куда жаловаться?

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Если собственник квартиры не дозвонился до аварийной службы за пять минут, если сантехники, электрики явились без бахил, без бейжда, и работы не выполнят в срок, то нужно обращаться в государственную жилищную инспекцию, порекомендовала Светлана Разворотнева.

"Поправить работу управляющей компании должна будет госжилинспекция. Они отреагируют на заявку жильца, проверят управляющую компанию и, если обнаружат нарушения, выпишут представление, если компания не исправится, то ее оштрафуют", – резюмирует исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль".

Казанцева Светлана

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