Собянин призвал голосовать за лучшие проекты для вручения премии MUF Community Awards

6 июля, 15:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин призвал москвичей выбрать лучшие благотворительные, спортивные и образовательные проекты столицы, которым присудят премию в рамках Московского урбанистического форума. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Мы ежегодно вручаем премию MUF Community Awards за лучшие благотворительные, спортивные, образовательные и другие столичные проекты", – напомнил мэр. А свои голоса отдают горожане, подчеркнул он. Победителя в результате наградят 18 июля.
Moscow Urban Forum 2018 "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" будет проходить с 17 по 22 июля в парке "Зарядье". Его посвятят обсуждению итогов масштабных городских изменений последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов. За первые два дня выступят свыше 300 спикеров, среди которых ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов и представители глобальных корпораций.
Организаторы подготовили более 80 мероприятий для гостей фестиваля. В их числе – лекции, экскурсии, квесты и премьеры фильмов. Мероприятия бесплатны, но на некоторые из них необходима предварительная регистрация.
MUF Community Awards – первая мультидисциплинарная премия городских сообществ, независимых проектов, частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в развитие столицы.
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