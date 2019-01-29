Способные противостоять антибиотикам гены нашли в Арктике

Уникальные гены, связанные с устойчивостью супербактерий к действию различных антибиотиков обнаружили в Арктике. Открытие принадлежит международной группе ученых, пишет The Guardian.
Исследователи уверены, находка свидетельствует о стремительном распространении биологического кризиса. Похожие гены были идентифицированы у бактерий, живших в организме индийского пациента в 2007–2008 годах.
Вскоре такие же микробы попали в поверхностные воды Дели. А уже оттуда мигрирующие птицы и туристы привезли их на архипелаг Шпицберген.
Эксперты изучили 40 образцов грунта, взятых в восьми различных районах Шпицбергена. Они выявили 131 ген, отвечающий за устойчивость бактерий к воздействию разного рода антибиотиков.
По словам ведущего автора исследования Дэвида Грэма, деятельность человека, связанная с чрезмерным использованием лекарственных препаратов, ускоряет процесс эволюции, создавая устойчивые штаммы.
Ученые убеждены в необходимости объединить усилия для выработки глобальных мер, направленных на решение данного вопроса по всей планете. Например, можно улучшить санитарные условия в медицинских учреждениях развивающихся стран.
Ранее исследователи из Стэнфордского университета пришли к выводу, что последствия приема антибиотиков на кишечную флору могут сохраняться еще шесть месяцев. Из-за этого у детей может измениться состав кишечной флоры.
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