Росздравнадзор заявил о достаточном количестве препаратов от рассеянного склероза

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В России достаточно препаратов для пациентов, страдающих от рассеянного склероза, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Росздравнадзор.

По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), на 27 ноября 2024 года остается более 27 тысяч упаковок препаратов с терифлуномидом, что покрывает более чем полугодовую потребность. Более того, с начала года ввод препаратов в гражданский оборот превысил общий объем за весь 2023 год на 20%.

Между тем ввод препарата с окрелизумабом за год превысил показатели 2022 и 2023 годов, а согласно системе маркировки лекарств, остаток препарата – более 14 тысяч упаковок. Это более одной трети средней годовой потребности.

В Росздравнадзоре добавили, что постоянно мониторят наличие лекарств в регионах. При выявлении дефицита Минздрав может перераспределить препараты в субъекты с наименьшим остатком.

Ранее газета "Известия" писала, что минимум в пяти российских регионах пациенты перестали в полном объеме получать выдаваемые им препараты от рассеянного склероза.

Речь якобы идет об иммуносупрессорах с действующими веществами терифлуномид и окрелизумаб, которые облегчают течение заболевания. Оба препарата входят в список жизненно необходимых и важнейших. Как отмечало СМИ, купить самостоятельно эти лекарства было практически невозможно.

