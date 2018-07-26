"Активные граждане" оценили программу по раннему выявлению онкозаболеваний

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Участники проекта "Активный гражданин" высоко оценили городскую программу по раннему выявлению онкологических заболеваний "Я выбираю здоровое будущее!". Голосование провели в разделе "Городские новинки", сообщает портал мэра и правительства Москвы,

По данным опроса, более 87% респондентов, то есть примерно 110 тысяч человек, оценили программу на отлично. В голосовании приняли участие в общей сложности более 126 тысяч москвичей.

Программа "Я выбираю здоровое будущее!" проходит в столице с 7 июля до 22 сентября. В рамках этой программы женщины могут сдать анализы на предрасположенность к раку молочной железы и яичников, а мужчины – провести диагностику признаков онкологических заболеваний предстательной железы.

Уточняется, что медики проводят обследования без предварительной записи по субботам с 08:00 до 14:00 в одной из поликлиник каждого из столичных округов. О результатах москвичи могут узнать по электронной почте или напрямую в поликлинике.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что раннее выявление рака выросло в Москве на 40% благодаря тщательному осмотру пациентов.