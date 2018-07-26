"Активные граждане" оценили программу по раннему выявлению онкозаболеваний

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Участники проекта "Активный гражданин" высоко оценили городскую программу по раннему выявлению онкологических заболеваний "Я выбираю здоровое будущее!". Голосование провели в разделе "Городские новинки", сообщает портал мэра и правительства Москвы,
По данным опроса, более 87% респондентов, то есть примерно 110 тысяч человек, оценили программу на отлично. В голосовании приняли участие в общей сложности более 126 тысяч москвичей.
Программа "Я выбираю здоровое будущее!" проходит в столице с 7 июля до 22 сентября. В рамках этой программы женщины могут сдать анализы на предрасположенность к раку молочной железы и яичников, а мужчины – провести диагностику признаков онкологических заболеваний предстательной железы.
Уточняется, что медики проводят обследования без предварительной записи по субботам с 08:00 до 14:00 в одной из поликлиник каждого из столичных округов. О результатах москвичи могут узнать по электронной почте или напрямую в поликлинике.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что раннее выявление рака выросло в Москве на 40% благодаря тщательному осмотру пациентов.
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