В ФМБА разработали вакцину от лихорадки денге

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В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали вакцину от лихорадки денге. Сделали это по инициативе президента Никарагуа Даниэля Ортега. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

В настоящее время ожидаются клинические исследования вакцины, добавила она на Евразийском экономическом форуме.

Известно, что в 2016 году в Никарагуа заработал завод ФМБА "Мечников", производящий вакцины против гриппа. РФ вложила в его строительство 14 миллионов долларов, Никарагуа – 7. Продукцию завода планируют поставлять и в другие страны Латинской Америки.

В феврале Роспотребнадзор заявил, что риск распространения в России лихорадки денге минимален. Это связано с отсутствием благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков инфекции. Также отмечалась невозможность передачи болезни от человека к человеку.

Позднее руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что чаще всего лихорадкой денге болеют жители Южной Азии, Центральной и Южной Америки, Африки. Кроме того, каждый год от нее умирают порядка 40 тысяч человек.