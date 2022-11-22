В столичном "Экспоцентре" пройдет форум "Медицина молодая"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном "Экспоцентре" 7 декабря состоится форум "Медицина молодая". Он пройдет в рамках проведения "Десятилетия науки и технологий в России", сообщают организаторы мероприятия.

Это уникальная площадка, которая объединяет опыт молодых ученых и врачей с результатами ведущих научных школ отечественной медицинской науки. Благодаря гибридному формату проведения с трансляцией участие в работе форума примут лучшие студенты ведущих медицинских вузов страны.

Форум проведут в Синем зале "Экспоцентра". Там соберутся представители ключевых отечественных вузов, организаторы здравоохранения, российские и международные эксперты. Им предстоит подвести итоги работы за год и обсудить актуальные направления помощи перспективным исследователям и практикам, меры их поддержки, а также качество создания благоприятной среды для самореализации будущего отечественной медицины.

В программе форума заявлены дискуссии о современных трендах медицинской науки. В этом году акценты сделали на биомедицине, инновационных разработках и исследованиях молодых ученых.

Вместе с крупнейшими учеными и организаторами в дискуссии примут участие лучшие представители молодого поколения отечественной науки, а также представители институтов развития.

Эксперты и молодые ученые поднимут вопросы будущего биомедицинских технологий в системе национального здравоохранения, возможности полипептидной терапии в клинической практике, а также biomedtex как новый тренд персонализированной медицины.

Детали программы доступны по ссылке.

Организаторы – министерство здравоохранения РФ, Международный фонд развития биомедицинских технологий имени Филатова, АО "Экспоцентр" при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

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