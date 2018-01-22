Столичных врачей обучат бесконфликтному общению с пациентами

22 января, 09:45
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Более 50 тысяч врачей и представителей медперсонала московских поликлиник пройдут в 2018 году дополнительное обучение. На курсах с медработниками отработают управленческие навыки и стандарты приема пациентов, а также обучат бесконфликтному общению, передает портал мэра и правительства Москвы.
Обучение пройдет в Образовательный центре столичного департамента здравоохранения, открытом в конце 2017 года. В учебных помещениях центра воспроизведены рабочие места специалистов, на которых отрабатываются навыки коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций с приглашением экспертов.
За первые три месяца работы центра обучение прошли порядка пяти тысяч специалистов. Среди них как главные врачи, так и сотрудники и администраторы "входных групп". По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, постоянное повышение квалификации медицинских кадров работает на повышение качества медицинских услуг для москвичей.
Ранее сообщалось, что в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года московские врачи начали изучать английский язык. Первый этап обучения уже прошли 180 специалистов Центра экстренной медицинской помощи и Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.
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