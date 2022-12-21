В Минздраве заявили, что доля препаратов из РФ в списке ЖНВЛП превышает 81%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество российских препаратов в списке жизненно необходимых и важнейших превышает 81%. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

"По словам Сергея Глаголева (замминистра здравоохранения. – Прим. ред.), доступность лекарственной терапии на ранних стадиях заболевания позволяет снизить нагрузку на госпитальный сегмент и предотвращает сложную, высокозатратную терапию, необходимость в которой возникает при прогрессировании заболеваний", – передает РИА Новости.

По оценке Росздравнадзора, в концу 2022 года в государстве отметилась положительная динамика ценообразований на препараты. Это демонстрирует стабилизацию ситуации на лекарственном отечественном рынке, заявили в ведомстве.

Ранее в Росздравнадзоре поделились, что на территории России отсутствует дефицит антибиотика "Флуимуцил". В ведомстве подчеркнули, что поставки такого препарата продолжаются.

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