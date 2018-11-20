Испытания новой вакцины против ВИЧ запланированы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестирование новой вакцины против ВИЧ планируют начать в будущем году на базе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. На сегодняшний день эта вакцина является одной из самых перспективных. Об этом сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции столичного Депздрава, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

"В планах – начало испытаний. Это следующий год, испытания продлятся как минимум несколько лет. Реализация в случае успеха – не менее чем через три года", – приводит слова Мазуса Агентство "Москва".

Он уточнил, что благодаря новой вакцине пациентам не придется принимать препараты длительное время.

Ранее стало известно, что ученые из нескольких институтов Москвы провели эксперимент по редактированию человеческих зигот с помощью системы CRISPR-Cas9 и получили эмбрионы, которые несут мутацию в гене CCR5, определяющую устойчивость к заражению ВИЧ.

ВИЧ заражает CD4+ лимфоциты, взаимодействуя на их поверхности с рецептором, который кодируется геном CCR5. Небольшая часть человечества имеет мутацию в этом гене. Мутация делает такого человека устойчивым к заражению, блокируя взаимодействие вируса с рецептором.



В столице начнут тестировать новую вакцину длительного действия против ВИЧ

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