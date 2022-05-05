Срывов поставок лекарств в аптеки со стороны оптовиков нет – Росздравнадзор

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Срывов поставок лекарств в российские аптеки со стороны оптовиков на сегодняшний день не наблюдается, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
22 марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заработала горячая линия ведомства. На нее должны поступать жалобы аптечных организаций на отказ оптовиков поставлять лекарства.
В Росздравнадзоре подчеркнули, что за время работы ни одного обращения не приходило, что говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа.
В Минздраве ранее утвердили предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки. В границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он составляет 10 рабочих дней, в иных границах – 15 дней.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о достаточном количестве лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях. Он добавил, что по ряду препаратов идет формирование цепочек поставок. Также восстановлены поставки препаратов от болезней щитовидной железы и астмы.
С начала года Москва заключила 45 контрактов на поставку медоборудования
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