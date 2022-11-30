Киркоров ответил на критику новой "Иронии судьбы"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Филипп Киркоров ответил актрисе Марии Шукшиной на критику из-за его участия в ремейке комедии "Ирония судьбы", сообщает 5-tv.ru. Артист сыграл в картине Ипполита.

Киркоров объяснил внимание Шукшиной к его персоне неравнодушием. Он предположил, что она в него влюблена, но боится в этом признаться. Также артист уверен, что зрители оценят его участие в картине.

"Мой Ипполит взорвет пространство. Назло этой дуре, которой я все покоя не даю. Как ее? Шукшина!" – заявил Киркоров.

Также певец прокомментировал участие в фильме Ольги Бузовой. Говоря о ней, поп-певец поднял большой палец вверх. "Оля вот такая!" – подчеркнул он.

"СамоИрония судьбы" выйдет на экраны 31 декабря. Мария Шукшина назвала проект результатом "отсутствия идей в шоу-бизнесе". Комментируя участие в картине Киркорова и других его коллег, она применила знаменитую цитату из фильма: "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" Также Шукшина удивилась, что поп-королю не досталась роль возлюбленной Ипполита – Нади.

Ранее вдова создателя знаменитой советской картины "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина заявила, что не хочет ни видеть, ни слышать новую пародию на фильм, где главные роли исполнили российские звезды шоу-бизнеса Ольга Бузова и Филипп Киркоров.

По ее словам, она не будет реагировать на подобное творчество – "много чести". Абайдуллина считает, что пародия является несусветной глупостью.

Многие оценщики также не одобрили подобный проект от телеканала ТНТ. По мнению продюсера и телеведущего Михаила Ширвиндта, чей отец сыграл в оригинальной ленте, пародия является пошлостью и безобразием.

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