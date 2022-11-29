Музыкальное гала-шоу "Безумные танцы" пройдет на сцене Кремля 4 декабря

Фото: предоставлено Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония"

Либертанго, мамбо, чардаш, танец с саблями, сиртаки, канкан, 7:40 – любимая музыка прозвучит 4 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Зрителей ждут "Безумные танцы" со жгучими ритмами Латинской Америки, мелодиями солнечной Испании, роскошью Востока и, конечно, легендарным танго.

В музыкальном гала-шоу примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" во главе с Фабио Мастранджело, победители проекта "Танцы со звездами", призеры чемпионата мира по латиноамериканской и европейской программам Инна Свечникова и Николай Пантюхин, Московский Государственный театр "Варьете", виртуоз Иван Таланин и многие другие.

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