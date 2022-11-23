Новые аранжировки известных песен прозвучат на "Золотом граммофоне – 2022"

Фото: пресс-служба "Русской медиагруппы"

Новые оригинальные аранжировки хитов прозвучат на "ВТБ Арене" во время XXVII Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". При этом сами артисты примерят неожиданные образы.

По словам организаторов, 10 декабря гости церемонии узнают, как изначально должна была звучать песня Люси Чеботиной "Солнце Монако", о чем в действительности рассказывает Ханна в треке "Море", на что способны братья из Dabro и про каких "птичек" поют Hamalli&Navai.

В этом году режиссерами мероприятия стали Александр Гришаев и Нина Алексеева, которые уже поставили несколько грандиозных музыкальных шоу и концерты звезд первой величины. По их задумке, все происходящее развернется на сцене, оборудованной восьмью огромными экранами площадью более 400 квадратных метров. Благодаря их движению сцена будет превращаться то в лестницу, то в пирамиду, поднимающую артиста на высоту больше трех метров.

Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет передана в помощь нуждающимся на прифронтовых и присоединенных территориях.

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