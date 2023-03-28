Актриса Наталья Белохвостикова госпитализирована в Москве – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Народная артистка РСФСР и актриса Наталья Белохвостикова была госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

"Наталья Николаевна пожаловалась на дискомфорт при ходьбе, который усилился в последнее время", – заявил собеседник.



Он добавил, что 71-летняя актриса уже проходила лечение, но, по всей видимости, оно не помогло. По этой причине врачи порекомендовали Белохвостиковой лечь в больницу, где она будет находиться под постоянным врачебным контролем.

Свою известность Белохвостикова получила в 1976 году, когда сыграла в многосерийном фильме "Красное и черное". В 1980 году вышел фильм "Тегеран-43", в котором она снималась вместе с Аленом Делоном и Игорем Костолевским.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщала, что российского журналиста, бывшего члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ. Она поговорила с супругой Сванидзе и узнала, что мужчина смог полностью перейти на жизненное самообеспечение. С момента отключения журналиста от аппарата ИВЛ начался процесс восстановления.

6 февраля стало известно о госпитализации Сванидзе. Врачи диагностировали у него пневмонию и отек легких.



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