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12:53

Историческая библиотека покажет первую книгу Гоголя

культура

12:53

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Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Первую книгу Николая Гоголя, вышедшую под псевдонимом В. Алов, покажут в Государственной публичной исторической библиотеке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заведующую отделом истории книжной культуры Людмилу Ларионову.

Выставка "Гоголевские жемчужины из собрания ГПИБ", приуроченная к 210-летию классика, открылась 25 марта и продлится до 4 апреля. Посетители увидят редкие издания из фондов библиотеки и иллюстрации к произведениям литератора.

Среди экспонатов есть и поэма "Ганц Кюхельгартен: Идиллия в картинах", изданная в 1829 году, когда писателю было всего 20 лет.

Работать над книгой Гоголь начал еще во время учебы в Нежинской гимназии. После выхода произведения он получил массу негативных отзывов. Не выдержав критики, Гоголь скупил все доступные экземпляры и сжег их. По этой причине первое издание поэмы является библиографической редкостью.

В феврале редчайшую книгу Иосифа Бродского "Стихи о зимней кампании 1980" с автографами автора и переводчика Алана Майерса выставили на торги. Начальную стоимость лота оценили в 38–40 тысяч рублей.

культура

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