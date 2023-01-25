Основатель "Митьков" прокомментировал закрашивание лозунга на картине

Фото: Дмитрий Шагин/Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Лозунг "Митьки никого не хотят победить!" закрасили на баннере во Всероссийском музее декоративного искусства после требования директора учреждения. Такие действия автор и член творческой группы "Митьки" Дмитрий Шагин назвал коммунистическим вандализмом.

Он рассказал, что издание "Декоративное искусство" попросило выполнить работу на тему поздравительных открыток. В качестве праздника он выбрал День тельняшки.

"Я нарисовал картину, где братки и сестренки празднуют день тельняшки и у них сзади транспарант такой: "Митьки никого не хотят победить!", наш всем известный слоган", – цитирует его РБК.

Для мероприятия также создали специальный печатный баннер с картиной. Позже администрация музея перестала выходить на связь и не позвала автора на открытие. Шагин решил связаться с организаторами. Они рассказали ему, что картину запретила директор учреждения. Саму работу убрали в кладовку, заявил Шагин.

Впоследствии директор музея прислала бумагу в журнал "Декоративное искусство", где было указано, что картину изъяли в связи с политическим подтекстом. Однако работу до этого сами организаторы утвердили.

Позже художник посетил Москву и увидел, что на копии картины, которую повесили вместе с другими на трехметровом баннере, лозунг "Митьки никого не хотят победить!" закрасили краской.

"Какой-то совсем ужас. Я минут 15 пытался это оттереть. Я просто считаю, что это вандализм – делать коммунистический ужас. Тем более когда нас запрещали в середине 80-х, последняя цензура была в 1986-м, тогда хоть не закрашивали", – подчеркнул автор.

В свою очередь, куратор выставки, заместитель главреда издания "Декоративное искусство" Мария Москвичева рассказала, что в музее запрет на картину объяснили тем, что кто-то неосведомленный может посетить мероприятие и потом написать в министерство культуры гневное письмо.

Она подчеркнула, что учреждение с уважением относится в творчеству Шагина. Картину сняли во избежание тревожащих интерпретаций, утверждает Москвичева.

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую раскритиковали на родине за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене, подчеркнула, что в этом поступке не было никакого политического подтекста. Она заявила, что у спортсменов принято поздравлять друг друга после соревнований.

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