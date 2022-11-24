Музыкальный марафон "Ээхх, Разгуляй!" пройдет в Москве 26 ноября

Фото: пресс-служба "Радио Шансон"

"Радио Шансон" приглашает на всенародную дискотеку, где гостей ждут самые любимые хиты: 26 ноября в Москве пройдет музыкальный марафон "Ээхх, Разгуляй!".

В этот вечер на сцену ДС "Мегаспорт" выйдут Михаил Шуфутинский, Сергей Трофимов, Любовь Успенская, Сосо Павлиавшивили, Евгений Кемеровский и Ирина Круг. Кроме того, зрители смогут услышать лучшие песни Евгения Григорьева, Анатолия Полотно и Феди Карманова, группы "Лесоповал", Игоря Саруханова, Александра Устюгова и Валерия Кураса.

Билеты доступны по ссылке.

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