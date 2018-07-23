Более 150 тысяч человек попросили Disney простить режиссера "Стражей Галактики"

Обращение к студии Disney с просьбой снова принять на работу режиссера "Стражей Галактики" Джеймса Ганна на change.org собрало более 150 тысяч подписей. Об этом передает "Газета.ру".

Ранее американская компания The Walt Disney Studios прекратила сотрудничество с режиссером. Причиной разрыва контракта стали старые оскорбительные посты Ганна на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года в Twitter.

Помимо этого, кинокомпания Disney отстранила Ганна от руководства съемками третьей части "Стражей Галактики".

В свою очередь, режиссер заявил, что прошлое осталось в прошлом, и извинился за свое поведение в соцсетях.

Также режиссера поддержали идеолог движения против харассмента в Голливуде #MeToo Сельма Блэр и исполнитель одной из главных ролей в "Стражах Галактики" Крис Пратт.