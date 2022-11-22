Скончался последний остававшийся в живых актер из "Унесенных ветром"

Фото: кадр из фильма "Странная любовь Марты Айверс"; режиссер – Льюис Майлстоун; производство – Hal Wallis Productions

Американский актер Микки Кун, исполнивший роль Бо Уилкса в классическом голливудском фильме "Унесенные ветром", скончался в хосписе в штате Флорида на 91-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу.

Кун был последним остававшимся в живых актером из картины 1939 года. Сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон в исполнении Лесли Говарда и Оливии де Хэвилленд актер сыграл в возрасте 7 лет.

Микки Кун родился в 1932 году и еще в младенческом возрасте начал сниматься в кино. До "Унесенных ветром" Кун принял участие в съемках фильма "Хуарес" (1939), а затем исполнил еще несколько десятков ролей. В середине 1950-х Кун завершил кинокарьеру и начал работать в авиакомпании American Airlines, в которой оставался более 30 лет.

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