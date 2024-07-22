Сын госпитализированной актрисы Нины Гуляевой рассказал о ее состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сын народной артистки РСФСР Нины Гуляевой Вячеслав Невинный – младший поделился с RT подробностями о состоянии здоровья его матери.

По его словам, актрису доставили в Городскую клиническую больницу № 52 с воспалением желчного пузыря. Как он утверждает, сейчас состояние здоровья Гуляевой оценивается как средней тяжести.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации народной артистки РСФСР.

В середине июня двукратную олимпийскую чемпионку легкоатлетку Светлану Мастеркову госпитализировали с подозрением на инсульт. Как сообщила член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова, 12 июня спортсменку выписали.

Различные телеграм-каналы писали, что Мастеркову госпитализировали в состоянии средней тяжести, а также что ей предстоит операция по удалению опухоли головного мозга.

